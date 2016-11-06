В Черногории расследуют деятельность группы "русских националистов", которая, по мнению прокуратуры страны, была намерена убить премьер-министра Мило Джукановича и совершить в стране государственный переворот, сообщает Reuters. Согласно предоставленной информации, Мило Джукановича должен был застрелить снайпер.

"Организованная группа "российских националистов" руководствовалась тем, что Джуканович не покинет пост в результате выборов и его следует "убрать" силой", – заявил главный специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич.

Также по словам Катнича, подготовка к операции осуществлялась на территории Черногории, Сербии и России. После успешной ликвидации премьеры, националисты должны были помочь оппозиционерам захватить парламент. При этом не указывается, о какой именно партии идёт речь.

Отметим, что 27 октября белградское издание Danas со ссылкой на источники, близкие к сербскому правительству, сообщило о депортации нескольких россиян, подозреваемых в подготовке террористических актов. Пресечь это удалось благодаря сотрудничеству российских и сербских спецслужб. При этом г лава МВД Сербии Небойша Стефанович, а также российский МИД опровергли эту информацию.