В Челябинске набирает обороты дело молодого человека, который расчленил свою бабушку ради наживы.

Как сообщает URA.ru, дело челябинца, совершившего жестокое убийство своей бабушки, передано в суд.

Ему инкриминируются три статьи Уголовного кодекса — мошенничество при завладении жилым помещением, мошенничество при получении выплат и убийство беспомощного человека.

По версии следствия, в мае 2014 года Роман Астраханцев, обманув свою бабушку, оформил на себя доверенность на распоряжение всем имуществом старушки. С помощью этой доверенности он продал бабушкину квартиру своей тёще, а та, в свою очередь, оформила дарственную на дочь. В результате помимо уже вырученных денег Астраханцев получил право владения, пользования и распоряжения этим жильем.

Вопрос с бабушкой молодой человек решил просто и жестоко: убил её несколькими ударами по голове, отрезал ноги от тела и перевёз свёрток с останками на садовый участок, где и зарыл.

Но этим преступник не ограничился: с помощью доверенности он получал пенсию убитой им бабушки, успев "выкачать" из пенсионного фонда почти 67 тысяч рублей. Эту сумму ему предстоит вернуть государству.

По второму иску с убийцы требуют вернуть 4,1 млн рублей, отданные ему за квартиру. Сейчас на жилье наложен арест, обвиняемый дожидается решения своей участи в СИЗО.