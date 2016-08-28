В Чечне более 70 жилых домов и социальный объектов были повреждены в субботу вечером из-за ураганного ветра, ливня и града, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Чеченской Республике.

Прокатившийся по региону ураган разрушил жилые дома, повалил сотни деревьев и рекламных щитов, затопил улицы и дороги, нарушил работу ЛЭП, частично лишив электричества Грозный. Погибла 21-летняя девушка, ещё один человек получил серьёзные травмы.

- По состоянию на 01:10 мск 28 августа 2016 года известно, что частично пострадали крыши 9 социально- значимых объектов. В их числе 3 общеобразовательные школы, 2 многофункциональных центра, дом культуры, спорткомплекс, центральный роддом, Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, а также один из корпусов ЧГТРК "Грозный". Частично повреждены кровли 59 частных и 5 многоквартирных домов, в которых проживают 358 человек, из них 121 ребенок, - говорится в сообщении.

Был создан оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды, продолжается сбор информации о нанесенном ущербе от дежурно-диспетчерских служб республики.

Экстренные службы сообщают, что ураган продолжится и 28 августа, возможны ливни, грозы, град и шквалистый ветер.