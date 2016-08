Чеченская республика серьезно пострадала от урагана, ливней и града, которые обрушились на нее 27 августа. Как сообщили в управлении #МЧС, более 70 зданий пострадали от стихии. Она задела не только столицу – Грозный, но и другие населенные пункты. В итоге один человек погиб, и один пострадал из-за обрушения конструкций.Жуткий ветер валил деревья, рекламные щиты, столбы, срывал кровлю с домов. В итоге – сотни лежащих деревьев, затопленные улицы, частично нарушенное энергоснабжение. Мэр чеченской столицы объявил режим ЧС в городе и бросил все силы на ликвидацию последствий.- По предварительным данным, ветер повредил крыши 59 частных и пяти многоквартирных домов, трех общеобразовательных школ, двух многофункциональных центров, Дома культуры, спорткомплекса, Центрального родильного дома в Грозном, Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн, а также один из корпусов телерадиокомпании «Грозный», - сообщили представители республики.В экстренных службах заверили, что больницы и другие социально значимые объекты имеют резервные источники питания, поэтому их работа продолжается без сбоев. #чечня #мчс #погода #ураган #чс #новости #видео #блокнот #сми #bloknot

