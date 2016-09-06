В самом центре Уфы спасателям удалось выловить маленького львёнка, который свободно прогуливался по окрестностям совершенно один. Как сообщил РИА Новостям представитель службы спасения, сейчас их специалисты занимаются розыском хозяина животного, так как на львёнке был ошейник. О происшествии представителям ведомства сообщил неназванный молодой человек.

"К приезду спасателей молодой человек сам поймал львенка и привязал его к дереву, благо у детеныша хищника был ошейник. Оперативно прибывшие спасатели забрали львенка и отвезли в парк Лесоводов, где ему администрация парка предоставила временный приют", — рассказал представитель ведомства.

В ведомстве сейчас пытаются выяснить, каким образом животное оказалось на оживленной городской улице.