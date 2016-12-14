Вечером 14 декабря в центре Петербурга прогремел взрыв, сообщает "Фонтанка".

Взрыв произошёл в жилом доме на пересечении Греческого проспекта и 9-й Советской улицы. По данным МЧС, произошла объемная вспышка паров неизвестного вещества по адресу 9-я Советская улица, дом 3.

В результате взрыва в центре Петербурга женщина 1972 года рождения получила незначительные ожоги конечностей, шеи и спины.

По предварительным данным, взорвалась цистерна с бензином, находившаяся на первом этаже строящегося здания. По другой версии, воспламенились газы от ранее проведенных лако-красочных работ.

Как пишет "Фонтанка", взрыв произошел после того, как 44-летняя женщина-маляр зажгла в помещении зажигалку.

Обстоятельства произошедшего уточняются.