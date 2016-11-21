У финансового директора компании в центре Москвы похитили автомобиль BMW X6 за 6,5 миллионов рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, мужчина обратился с заявлением о краже накануне утром.

"В полицию обратился финансовый директор компании с сообщением о краже автомобиля BMW X6 на Большом Рогожском переулке. Материальный ущерб составил 6 миллионов 500 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье о краже. Ведётся поиск подозреваемого.