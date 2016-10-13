Недалеко от площади Гагарина вместо травы на клумбах растут тыквы. Осенние овощи высадили сотрудники местного ресторана. Они рассказали корреспондентам Metro, что их огород пользуется популярностью среди местных жителей.

Несколько раз овощи у них просили для уроков труда учителя школ, а дачники им часто привозят рассаду цветов со своих участков.

По словам администратора ресторана Евгения, сажать овощи на газоне придумал управляющий заведения. Началось все еще два года назад.

- Посадили тыквы, потом кабачки, подсолнухи, - рассказал он. - Яблони у нас здесь растут - антоновка и белый налив. Мы ухаживаем за посадками, но особо не проверяем, поэтому не знаем срывает ли кто урожай без нас. Но несколько раз приходили учителя из местных школ, просили тыквы для уроков труда. Говорят, что в Москве найти целые практически невозможно. Мы делились. Еще дачники приходят, приносят рассады цветов со своих участков. В следующем году мы хотим посадить перец, помидоры и картошку, будет такой полноценный огород. Урожай мы используем для украшения интерьера.