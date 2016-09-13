В Британии поступили в обращение купюры номиналом в 5 фунтов, на которых изображён один из самых популярных политиков в истории страны – Уинстон Черчилль. Ранее на банкноте размещался портрет Элизабет Фрай – реформатора британской тюремной системы (1780-1845). Такая смена вызвала большие претензии со стороны местных феминисток.

Как сообщается на сайте Банка Англии, всего будет выпущено 440 тыс. таких купюр. 5 фунтов станут первой не бумажной, а полимерной банкнотой в истории королевства. Такие деньги более экологичны, долговечны, их труднее подделать, говорится в релизе. Также купюра меньше по размеру – на 15%.

Марк Карни, глава Банка Англии, аргументируя выбор Черчилля, назвал его "одним из величайших британцев в истории".

– "Народ, забывший своё прошлое, утратил своё будущее", – процитировал самого политика Карни. – Банкноты станут частью коллективной памяти Британии и напомнят нам о заслугах Черчилля.

В течение трёх лет в обращение поступят новые 10- и 20-фунтовые купюры. На "десятке" появится писательница Джейн Остин (1775-1817), что должно охладить пыл феминисток.