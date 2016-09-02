В Великобритании решили с размахом отметить 350-летие со дня Великого лондонского пожара. В честь этой тёмной даты в столице прошли несколько мероприятий, а отдельные районы города превратились в места для инсталляций: многочисленные фестивали искусства собрали огромное количество людей, сообщает The Telegraph.

Центральным объектом праздника стал, конечно же, огонь, так как нет ничего лучше, чем отметить юбилей великого пожара множеством артобъектов, скульптур и построек, которые можно поджечь.

Также в честь этого знаменательного события были организованы различные спектакли, экскурсионные прогулки и лекции. Отдельно стоит отметить, что главным событием юбилея станет специальный благотворительный гала-концерт "Bumblescratch" , новый мюзикл об истории Великого пожара в Лондоне, который пройдёт в театре Адельфи 5 сентября.

Напомним, что Великим лондонским пожаром называют пожар, охвативший центральные районы Лондона со 2 сентября по 5 сентября 1666 года. Тогда огонь поглотил тысячи домов, десятки церквей и оставил без крова 70 тысяч человек, при тогдашнем населении центральной части Лондона в 80 тысяч. До сих пор неизвестно, что послужило причиной пожара. Самой вероятной версией считается поджог, который совершили голландцы или французы, так как две эти нации воевали с Англией в то время.