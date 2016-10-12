Накануне – 11 октября, в лечебнице города Норильска пациент расстрелял своего лечащего врача на глазах у других посетителей больницы.

"28-летний гражданин пришел на прием вечером во вторник, 11 октября, – рассказали в пресс-службе СКР по Красноярскому краю. – Во время визита он затеял ссору с принимавшей его доктором. Затем он выбежал, а через время вернулся с пистолетом и застрелил женщину-врача".

Как передаёт местный портал "Кривое зеркало", девушка, которую звали Ольга Автаева, скончалась через пару часов после нападения. Ей было 35 лет. У погибшего доктора остался маленький сын и муж.

Убийство в Норильске, сегодня. В пресс-службе Следственного комитета России уточнили, что пациент за пистолетом возвращался к себе домой. Там же его и задержали спустя два часа после убийства.

Уже в полиции преступник заявил, что был не доволен качеством лечения и не получил должного внимания доктора, у которого наблюдался около полугода.

Сейчас следователи ведут допрос подозреваемого.

Убийство в Норильске, последние новости: Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Эксперты устанавливают все причины случившегося. Уже назначены баллистическая экспертиза, а также судебно-медицинская экспертиза тела погибшей Ольги Автаевой.

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Напомним, что об убийстве целой семьи в Норильске стало известно 1 апреля. Тогда в одной из квартир города были обнаружены тела 28-летней женщины, её 31-летнего супруга и их трёхлетней дочери с признаками насильственной смерти. Накануне они вернулись из отпуска, однако на связь с родными так и не вышли. Родственники и друзья пришли к ним домой и, увидев, что дверь заперта, обратились в полицию.