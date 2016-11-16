В скором времени Земля встретится с самым ярким осенним звездопадом – метеорным потоком Леониды, сообщает Московский планетарий. На самом деле космическое явление уже началось 6 ноября и продлится до 30 числа, но его максимум приходится на ночь с 17 на 18 ноября. И хотя звездопад является самым ярким в эти числа, полюбоваться им будет нельзя, так как увидеть его будет невозможно из-за полной Луны

–Полная Луна является самым ярким объектом на ночном небе и достаточно сильным источником естественного света. Идеальными же условиями для наблюдения «падающих звезд» является ничем не засвеченное ночное небо. В этом году полнолуние пришлось на 14 ноября. Сейчас Луна понемногу убывает, но, во-первых, она находится недалеко от созвездия Льва, а во-вторых свет ее все равно достаточно яркий, чтобы позволить разглядеть болиды из метеорного потока. Поэтому, увы, нынешний ноябрь любителей загадать желание на падающую звезду не порадует, – заявил астроном, сотрудник Московского Планетария Людмила Кошман.

Отметим, что Леониды известны уже около 3800 лет и названы по имени созвездия Льва, потому что создается впечатление, что метеоры вылетают из этого созвездия. Скорость падающих метеоров достигает 70 километров в секунду – яркие светящиеся болиды на несколько секунд оставляют за собой на небе цветные полосы. Источником космического явления является комета Темпеля-Туттля, открытая в 1865 году. Она имеет ядро диаметром 4 километра и обращается вокруг Солнца приблизительно за 33, 2 года.

Каждые 33 года звездопадный поток превращается в настоящую метеорную бурю. Самый яркий, зафиксированный в истории, поток Леонид пришелся на 1833 год, когда свидетели одновременно наблюдали в небе тысячи светящихся объектов.