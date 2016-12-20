Въехавший в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине грузовик несколько раз совершал странные маневры и не мог оказаться в центре города случайно, рассказал Metro очевидец инцидента.

– У Мемориальной церкви, где всё и случилось, нет скоростных эстакад и развязок, которые бы проходили в непосредственной близости от рождественской ярмарки, – рассказывает Metro Кристина Игнатьева. – То есть, грузовик не мог попасть на место проведения праздника случайно, свалившись с дороги по воле случая. Преступник всё делал осознанно. В тот момент я шла к метро, чтобы ехать в сторону аэропорта. Я обходила ярмарку с тыла и увидела грузовик, который стремительно начала набирать ход прямо на дороге для пешеходов. Он поворачивал то вправо, то резко влево, а затем поехал строго прямо. Я стояла как вкопанная, вскоре услышала крики людей, многие шатры на ярмарке были повалены. Ко мне подбежали две пожилые женщины, обняли и заплакали. Вместе мы пошли на место происшествия и помогли оказать нескольким раненым помощь. Грузовик был разбит вдребезги.

Вечером 19 декабря от действий водителя-злоумышленника погибли 12 человек, еще 48 получили травмы. Немецкая газета Welt написала, что в кабине находились два человека: один из них погиб, второй был арестован. По данным издания Build, задержанный является гражданином Пакистана. Он прибыл в город Пассау на юго-востоке Германии в декабре 2015 года. Таблоид отмечает, что мужчина уже попадал в поле зрения полиции из-за мелких правонарушений.

Пока неизвестно, были ли среди пострадавших россияне. По данным источников издания Die Welt, берлинская полиция задержала человека, который не причастен к теракту на рождественской ярмарке, настоящий преступник находится на свободе.

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