В австралийском городе Пойнт-Вернон женщине пришлось защищать свою 2-летнюю дочь от агрессивного кенгуру. В результате драки с животным женщина также была избита, а её ребёнку предстоит наложить 17 швов. Об этом пишет "Fraser Coast Chronicle".

Инцидент произошёл в конце прошлой недели в штате австралийском штате Квинсленд. Неподалёку от дома на 2-летнюю девочку напал и начал избивать крупный кенгуру. Крики старшего сына услышала мать ребёнка и бросилась спасать своё дитя. Она накрыла телом девочку, но кенгуру продолжил избивать людей, нанося удары уже матери пострадавшей малютки.

Отвлечь недоброжелательное животное смог сосед. В это время женщина схватила дочь и укрылась в доме. Старший брат и 6-летняя сестра девочки стали свидетелями нападения, и сейчас находятся у своей бабушки в другом штате.

Врачи сказали, что ребёнку придётся наложить 17 швов, и некоторые шрамы могут остаться на всю жизнь.

Сотрудники управления по охране дикой природы провели рейд и выяснили, что в опасной близости от района проживания пострадавшей семьи регулярно находятся 93 особи кенгуру.

Женщина не захотела, чтобы напавшее животное было поймано и усыплено, но требует принять меры, чтобы а дальнейшем избиения людей кенгуру не повторялись.