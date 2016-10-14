Авария произошла на дороге Беслан – Владикавказ. В ДТП попали рейсовый пассажирский автобус, который вёз людей из Москвы, и огромный автовоз Scania. В аварии пять человек погибли. Ещё 25 получили ранения различной степени тяжести.

“Автобус Mercedes следовал из Москвы в Ереван. Всего в нём находилось 52 человека”, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Машины столкнулись в ночь на пятницу, 14 октября. Произошло это в 04:30 на трассе в Северной Осетии. Точное место аварии –восьмой километр автодороги “Кавказ”.

Сейчас все пострадавшие находятся в Республиканской клинической больнице Владикавказа.

Началась проверка всех деталей аварии. Следователи устанавливают её причины.