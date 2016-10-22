В Армавире произошло землетрясение 22 октября магнитудой 4,3, сообщает ТАСС. Согласно данным МЧС по Краснодарскому краю, происшествие случилось в 00.23. Сейсмическое событие не привело к каким-либо жертвам или разрушениям.

- Первое сообщение о поземном толчке поступило от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования город Армавир, - добавили в ведомстве. - А сам факт землетрясения зафиксировала сейсмическая станция в наукограде Обнинск Калужской области.

По имеющейся информации, землетрясение в Армавире было магнитудой 4,3 и залегало на глубине 10 км. Мощность была настолько незначительная, что в домах не только не трясло, но домашние животные особо не реагировали на происходящее.