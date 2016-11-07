В армавирском Свято-Троицком соборе выпустили «Сказку о купце Кузьме Остолопе и работнике его Балде» Александра Сергеевича Пушкина. Инициатором выступил протоиерей Павел Калинин. В Сети сразу появилась масса недовольных тем, что, мол, «РПЦ редактирует Пушкина». Однако всё оказалось не совсем так. Священник лишь издал вариант сказки, отредактированный другом Пушкина Василием Жуковским.

– Я поработал в исторической библиотеке в Москве и нашёл её. Мне хотелось показать детям Пушкина в таком свете, каков он есть, – рассказал он Metro. – Идея этой сказки принадлежит не Пушкину, он слышал её в детстве от Арины Родионовны, а позже переложил на стихи. Издать её сам он не осмеливался, потому что в его сказке был некий сарказм, он боялся, что его не так воспримут.

После смерти поэта император поставил задачу издать всё неизданное. И Жуковский, который готовил первое посмертное собрание сочинений Пушкина, отредактировал сказку.

«Жуковская» сказка начинается так: «Жил-был купец Кузьма Остолоп / По прозванию Осиновый Лоб».

– Но сохранились рукописи Пушкина, он написал сказку именно о попе и работнике его Балде, – рассказала Metro научный руководитель музея А. С. Пушкина Наталья Михайлова.

В привычном нам виде, с попом, сказка впервые была опубликована в 1882 году. C того момента она издаётся в таком виде. Протоиерей признался, что и пушкинский вариант его не оскорбляет.

– Лучше не обижаться, а видеть и такую интерпретацию – полезнее будет, – пояснил Павел Александрович. – Но слово «священник» происходит от слова «святость», и к ней надо стремиться.