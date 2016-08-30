– 260 лет – важная и серьёзная дата, – сказал Валерий Фокин на встрече с труппой. – Сегодня театр по праву считается национальным достоянием.

После торжественной части, Фокин объявил об изменениях, которые ждут артистов.

– Контракт с художественным руководителем Новой сцены Маратом Гацаловым закончился, и мы не будем продлять его, – рассказал Фокин. – Эту должность. упразднят. Одновременно с этим режиссёр Николай Рощин получил повышение – он станет главным режиссёром.

По словам Фокина, это не первый случай в истории театра, когда одновременно с художественным руководителем работает и главный режиссёр.

Зрителей также ждёт много нового. 261-й сезон в Александринском откроется премьерой «Преступления и наказания» в постановке художественного руководителя Венгерского национального театра Аттилы Виднянского.

Кроме того, на основной сцене впервые покажут спектакль «Мамаша Кураж» по пьесе Бертольда Брехта в постановке греческого режиссёра Теодороса Тезопулуса и «Шесть персонажей в поисках автора» по произведению Луиджи Пиранделло.

– Эту великолепную пьесу почти не ставили в России, – рассказал Валерий Фокин, – тем более важно, что у нас этим занимается итальянец режиссёр Лука де Фуска.

Но это ещё не все сюрпризы, которые ждут публику.

– В следующем году исполнится сто лет октябрьской революции, и мы не можем это проигнорировать, – говорит Фокин. – Весной Виктор Рыжаков начнёт ставить спектакль по «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского.

Главный режиссёр тоже готовит премьеру – спектакль «Баня» по пьесе Маяковского.