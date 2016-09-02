Африканские любители небесных явлений 1 сентября стали свидетелями почти полного солнечного затмения, сообщает BBC. Сотни тысяч людей вышли на улицы своих городов, чтобы посмотреть на то, как Луна превратила Солнце в "кольцо огня". Столь необычное кольцеобразное затмение произошло благодаря тому, что спутник нашей планеты находился далеко от Земли, в результате чего не смог полностью перекрыть небесное светило.

Тёмное ядро, обрамлённое "кольцом огня", смогли увидеть жители некоторых районов Габона, столицы Демократической Республики Конго и Мадагаскара. Лучше всего наблюдать за происходящем в небе можно было на территории Танзании, где событие длилось около трёх минут. В других же странах Африки люди могли стать свидетелями лишь частичного затмения.

На территории России, к сожалению, данное небесное явление увидеть было нельзя.