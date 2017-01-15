Долгожданная последняя серия четвёртого сезона британского сериала появилась в сети на русском языке за сутки до официальной премьеры на BBC и «Первом», который транслировал сериал одновременно с его создателем. Как произошла утечка пока не понятно, но Рунет уже во всю шутит и обсуждает «Последнее дело» Шерлока.

"Попадёт 1 каналу за Шерлока, но даже иностранцы смотрят теперь серию на русском. Иностранцы. Смотрят. Шерлока. На русском. Занавес", – пишет в Twitter @alina_momsen.

"Первый специально слил серию, чтобы мы смогли выспаться в понедельник", – продолжает шутки @newcardss585.

Западные пользователи тоже не остались в стороне. В группе SHERLOCK SPOILERS появился анекдот:

– Как началась третья мировая война?

– 14 января, за день до официальной премьеры русские слили «Последнее дело».

Кому сейчас не до смеха, так это создателям "Шерлока". Продюсер сериала Сью Верчью написал в Twitter:

"Российскую версию серии "Последнее дело" выложили нелегально. Пожалуйста, не распространяйте её. У вас так хорошо получалось воздерживаться от спойлеров. Почти получилось".

Но удержаться от досрочного просмотра и комментариев многие не смогли. Мнения разделились. "Это не Шерлок, это долбанная Санта-Барбара", – пишет Гробыня Склепова. Полина Гайдина не согласна: "Шерлок определённо вынес мне мозг. Это потрясающе...Нет, ГЕНИАЛЬНО".

Внимание! Подробности сюжета!

В самом начале финального эпизода сериала показывается, как в самолёте со спящими пассажирами просыпается девочка. После чего она отвечает на звонок и слышит голос Мориарти:

— Привет. Меня зовут Джим Мориарти, и это — Последняя Проблема. Добро пожаловать.

Майкрофт узнаёт, что их сестра жива и находится на свободе. После он рассказывает Шерлоку и Джону, что Эвр оказалась в психбольнице Шерринфорд. Трое переживают покушение. После этого они отправляются в лечебницу, где сестра нападает на Шерлока.

Далее начинается флэшбэк, где показывают события 5-летней давности. Мориарти использует Эвр для своих злобных планов.

Шерлока, Уотсона и Майкрофта помещают в камеру и связывают с девочкой, которую показали в начале серии. Эвр устраивает для героев ряд заданий. Например, от Шерлока требуется добиться признания в любви от Молли.

Позже оказывается, что самолёт с девочкой летит на Лондон, а Шерлоку предстоит спасти Ватсона. Он выясняет, что находится у себя дома, в поместье Холмсов. Далее следует целый ряд загадок, которые Холмсу необходимо разгадать.

После этого проясняется, что никакой девочки нет. Всё это лишь некое олицетворение переживаний Эвр, ревнующей брата. Шерлок вместе с сестрой помогают Ватсону спастись из колодца.

Эвр возвращается в лечебницу. Брат навещает её. Всё становится на свои места. Холмс и Ватсон продолжают принимать посетителей. Занавес.