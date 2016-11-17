Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в четверг сообщает РИА Новости.

По словам Ушакова, в ходе беседы, которая длилась около получаса, лидеры двух стран совпали в оценке нынешних двусторонних отношений, отметив, что хуже уже некуда.

– Была подчёркнула наша готовность работать с новой администрацией США на основе уважения интересов друга друга, и наша готовность была подхвачена со стороны избранного президента США. Что было характерно, это совпадение оценок нынешнего состоянии двусторонних отношений, что хуже уже некуда, – сказал Ушаков.

Он добавил, что президенты также затрагивали тему взаимодействия России и США по сирийской проблеме.

Напомним, что в понедельник, 14 ноября, состоялся телефонные разговор президента России Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, политики высказались в пользу активной работы по нормализации отношений двух стран, а также о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.