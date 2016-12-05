Уровень воды в Неве, в районе Вантового и Володарского мостов, превысил ординар примерно на полтора метра.

Чтобы предотвратить наводнение, ледокол "Невская застава" вышел на пробивку канала от Вантового до Володарского моста, сообщили в комитете по природопользованию.

Как отметил начальник отдела координации аварийных работ комитета по природопользованию Игорь Березин, пробивка канала позволит стабилизировать ледовую ситуацию на Неве и понизить уровень воды в районе Володарского моста.

На отметке у Горного института уровень воды в Неве на данный момент составляет 1 метр 16 сантиметров. Напомним, что наводнение в Петербурге официально объявляется, когда уровень воды в Неве составляет 160 сантиметров. До критической отметки остаётся менее полуметра.