В Центральном районе Петербурга, у здания на пересечении Греческого проспекта и улицы Некрасова, днём 7 декабря погиб рабочий. Его придавил блок гипсокартонных плит, сорвавшийся с автокрана во время погрузки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков. По данным СМИ, вес блока составлял около полутора тонн.

Как уточняет пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу, в настоящее время проводится осмотр места трагедии. Выясняются все обстоятельства происшедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.