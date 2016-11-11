11 ноября в Петербурге открылась первая "умная остановка". Павильон оборудован электронным табло с отображением времени ожидания транспорта, точкой доступа к сети Wi-Fi с большой скоростью передачи данных, USB-розетками для подзарядки мобильных гаджетов.

Петербурженка Ирина находится в декретном отпуске и часто прогуливается по Невскому проспекту с коляской.

- Специально посмотрела, совпадает ли информация на электронном табло с приходом троллейбусов, - рассказала Ирина Metro. – Троллейбусов оказалось гораздо больше, чем в списке. Это лучше, чем наоборот.

К сети Wi-Fi подключиться удалось всем, кто попробовал. Скорость оказалась приличная.

Остановка оборудована двумя блоками для подзарядки гаджетов.

- Я забыл зарядить свой телефон дома, поэтому такая бесплатная услуга прямо в центре города для меня – спасение, - рассказал Виктор. – Пока ждал своего троллейбуса, подключил телефон и успел позвонить близким, сообщил, что сегодня я без связи. Если бы у меня было больше времени, я бы здесь полчаса постоял и зарядил свой смартфон.

В ожидании общественного транспорта люди подключали свои гаджеты, а заодно пользовались Wi-Fi.

- Это очень удобно, - сказал Андрей. – Обещали, что таких “умных остановок” в Петербурге будет много. Остается надеяться, что на них не обратят внимания вандалы. В конце концов, им же тоже нужно заряжать свои телефоны.

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