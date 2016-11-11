11 ноября в Петербурге открылась первая "умная остановка". Павильон оборудован электронным табло с отображением времени ожидания транспорта, точкой доступа к сети Wi-Fi с большой скоростью передачи данных, USB-розетками для подзарядки мобильных гаджетов.
Петербурженка Ирина находится в декретном отпуске и часто прогуливается по Невскому проспекту с коляской.
- Специально посмотрела, совпадает ли информация на электронном табло с приходом троллейбусов, - рассказала Ирина Metro. – Троллейбусов оказалось гораздо больше, чем в списке. Это лучше, чем наоборот.
К сети Wi-Fi подключиться удалось всем, кто попробовал. Скорость оказалась приличная.
Остановка оборудована двумя блоками для подзарядки гаджетов.
- Я забыл зарядить свой телефон дома, поэтому такая бесплатная услуга прямо в центре города для меня – спасение, - рассказал Виктор. – Пока ждал своего троллейбуса, подключил телефон и успел позвонить близким, сообщил, что сегодня я без связи. Если бы у меня было больше времени, я бы здесь полчаса постоял и зарядил свой смартфон.
В ожидании общественного транспорта люди подключали свои гаджеты, а заодно пользовались Wi-Fi.
- Это очень удобно, - сказал Андрей. – Обещали, что таких “умных остановок” в Петербурге будет много. Остается надеяться, что на них не обратят внимания вандалы. В конце концов, им же тоже нужно заряжать свои телефоны.
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В течение трёх месяцев специалисты Комитета по транспорту, СПб ГКУ «Организатор перевозок» и ООО «Городские инновации» будут следить за эксплуатацией павильона, а также собирать мнения петербуржцев о данном нововведении.
Если опыт будет признан успешным, то инвестор готов установить в Санкт-Петербурге ещё 50 подобных инновационных остановок к Чемпионату мира по футболу, который пройдёт в июне 2018 года. Причём остановки могут быть дополнены и другими полезными и удобными функциями, например, терминалами по продаже билетов на общественный транспорт.
Кстати, уже сейчас на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок» можно принять участие в опросах про инновационную остановку и новую систему визуализации транспортной информации.
Ниже - видео о монтаже первого петербургского инновационного павильона.