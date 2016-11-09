"Умная" остановка возле универмага "Гостиный двор" уже готова. Но пока не работает. Компания ООО "Городские инновации" и Смольный решили, что "во всей красе" павильон предстанет лишь после открытия, которое состоится в пятницу, 11 ноября, в 11:00 утра.

Как сообщили Metro в пресс-службе компании - инвестора, функционал остановки, который был заявлен на презентации, полностью будет реализован.

- Да, вокруг терминала возникло много шума - якобы мы не справились с заявленным функционалом, и его не будет. Терминал не является нашим бизнесом или обязанностью. Мы лишь имели ввиду, что под него предоставлено место. Сейчас ведем переговоры с подрядчиками о возможности установки, - рассказывает Алексей Александрова руководитель департамента по связям с общественностью и СМИ ООО "Городские инновации".

На остановке можно будет подзарядить телефон - в распоряжении пешеходов будут USB-зарядки, четырехметровая скамейка - на ней будет не холодно сидеть зимой и не горячо летом, обещают инвесторы. Павильон будет оснащен экраном с точным временем прибытия транспорта, освещением в ночное время суток и видеокамерами. И конечно же, бесплатным wi-fi - один раз зарегистрировавшись, телефон распознает точку доступа без пароля при дальне использовании. Его протестировали сегодня, 9 ноября.

- "Рабочая" стоимость остановки - два миллиона рублей. Из бюджета деньги не выделялись. Окупаем проект за счет рекламных лайт-боксов (боковые носители с рекламой).

Планируется, что до 2018 года будет установлено 50 павильонов и еще 50 - после ЧМ по футболу. Если не возникнет препятствий. А они уже возникают.

- Некоторые рекламные установки по городу не узаконены, уже около двух лет (по слухам). Чиновники вдруг, при появлении проекта "Умной остановки", решили устранить эту проблему и узаконить все конструкции через конкурс.

По словам Александрова, такие действия - фактическая преграда. Если все конструкции будут узаконены, "умным" павильонам места не будет. "Вырастут" ли вокруг рекламных коробов запланированные hi-tech остановки - решается в рабочем режиме.