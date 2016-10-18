Необычную акцию запустил один из салонов сотовой связи на Украине. Там, пообещали продать за одну гривну (менее 2,5 рублей) новенький iPhone 7, но при небольшом условии.

Чтобы получить гаджет практически бесплатно, необходимо поменять своё имя на "Cim", а фамилию на "Айфон". В качестве доказательства выполнения условия, участник акции должен предоставить фото, где он сфотографирован со своим паспортом с новыми именем и фамилией. Обязательным условием также является наличие украинского гражданства.

Но и это ещё не всё. Предложение ограничено: свои телефоны получат только пять первых, выполнивших все условия.

Как сообщает портал vc.ru, акция стартовала вчера, 17 октября 2016 года. Она продлится до тех пор, пока все пять счастливчиков не получат свои гаджеты. Победители конкурса будут объявлены на сайте магазина.