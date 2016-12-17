Киев планирует расширение санкционного списка против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

В соответствии с дополнениями в список попадут причастные, по мнению Украины, к лишению свободы украинских граждан по политическим мотивам.

При этом глава украинского МИД подчеркнул, что санкционный список будет адаптирован на основе чётких данных о тех, кто участвует в процессах по политическим заключённым.

- Для того, чтобы включить человека в санкционный список, нам нужны реальные доказательства, - отметил Климкин.

МИД Украины проверяет информацию относительно украинских заключённых не только от родных, но и по линии международных правозащитных организаций и адвокатов.

Напомним, ограничительные меры против российских физических и юридических лиц Украина ввела в сентябре 2015 года. В целом санкции коснулись почти 700 человек и более 270 юридических лиц. Среди компаний, которые подпали под санкции — "Башнефть", "Рособоронэкспорт", авиакомпания "ЮТэйр", "Ростех", "Русал", ОАК, а также российские платежные системы.