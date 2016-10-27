В Москве из магазина в центре украли помолвочное кольцо с бриллиантом в 5 карат – оказалось, его стоимость составляет миллион рублей.

Ранее в СМИ прошла информация, что кольцо якобы стоит около 9 млн рублей.

"Помолвочное кольцо с бриллиантом в 5 карат, которое накануне было украдено из ювелирного магазина на Комсомольском проспекте, стоило миллион рублей", – сообщила АГН "Москва" гендиректор компании "ЮК Кастинг хауз" Светлана Максимова. Также она рассказала, что видеозапись из магазина была передана правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что полиция ищет неизвестного мужчину, который под видом покупателя в ювелирном магазине в центре Москвы попросил посмотреть кольцо с бриллиантом и сбежал. Уточнялось, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.