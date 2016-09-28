Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу вновь продлило проверку расходования средств на ремонт крейсера «Аврора». Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

- В связи с необходимостью детального изучения документов АО «Кронштадтский морской завод» и информации, предоставленной контролирующими органами в рамках проводимой внеплановой проверки исполнения государственного контракта, заключенного с Министерством обороны РФ на ремонт крейсера «Аврора», Санкт-Петербургское УФАС России продлевает проверку соблюдения требований 275-ФЗ АО «Кронштадтский морской завод» до 28 октября 2016 года.

Напомним, что крейсер "Аврора" находился на доковом ремонте почти два года. В ночь с 15 на 16 июля 2016 года крейсер вернулся на место вечной стоянки на Петроградскую набережную. Для посетителей крейсер-музей открылся 3 августа.