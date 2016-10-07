Дисциплинарный комитет УЕФА на 30 дней отстранил полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Ерёменко, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Финляндии.

Как сообщается, из-за отстранения Ерёменко не смог принять участия в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Исландии, который прошёл в четверг и завершился поражением финнов со счетом 2:3.

Причины дисквалификации, а также срок её окончания не сообщаются. По информации издания "Спортфакт", оно может быть вызвано употреблением игроком так называемого "снюса" — измельченного увлажненного табака. Официальных комментариев на этот счёт пока не поступало.

Если решение останется в силе, то Еременко пропустит матчи против "Уфы", "Локомотива", "Спартака" и пермского "Амкара", а также поединки Лиги чемпионов против "Монако".