Английский физик-теоретик Стивен Хокинг уверяет, что в течение тысячи лет человечество погибнет. К счастью, лазейку для спасения учёный оставил – колонизация пригодных для жизни планет. Metro попыталось выяснить, насколько план Хокинга реалистичен.

КУДА ЛЕТЕТЬ

В нашей Солнечной системе нет планет с такими же комфортными условиями жизни, как на Земле. Необходимо разработать мощный телескоп, с помощью которого можно было бы найти «двойника Земли» в других галактиках, место, где человек получит шанс нормально существовать. Правда, для этого нужны большие деньги.

– В большинстве случаев сейчас мы просто констатируем – планета существует, – говорит Metro заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. – Нет речи о том, чтобы определить, какое там давление, температура, химический состав. Вот нашли недавно планету возле звезды Проксима Центавра. Она может быть пригодной для жизни, но мы не скоро узнаем об этом.

Для ближней экспансии космоса наиболее доступны Луна и Марс. Однако их освоение, вероятнее всего, поможет Земле лишь временно.

НА ЧЁМ ЛЕТЕТЬ

– На Луну можно долететь на ядерном двигателе, – говорит Metro бывший начальник лаборатории 1-го Ракетного института Игорь Острецов. – Там есть возможность получать возобновляемую энергию, что важно, поскольку на Земле ресурсы истощаются.

До Марса лететь придётся дольше, но добраться до него можно уже сейчас:

– На электроядерном двигателе. Он работает без остановки. С его помощью можно долететь, кстати, и до пояса астероидов, а ведь астероиды состоят из никеля, железа, словом, из крайне нужных для нас материалов.

Острецов не знает, реально ли разработать двигатель, способный доставить корабль до таких звёзд, как та же Проксима Центавра. Если расстояние от Земли до Марса составляет 55 млн км, то до этой звезды – 40 трлн км.

– Нужно ещё понимать, что человек просто не выдержит длительный перелёт в космосе, – добавил учёный.

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Как считает популяризатор науки, пресс-секретарь Института медико-биологических проблем Олег Волошин, в полёте придётся решать кучу вопросов:

– Люди живут на Земле в магнитном поле, оно же защищает нас от радиации. В космосе такой защиты нет. Кроме того, человеку придётся бороться с невесомостью. Могут возникнуть и психологические проблемы, поскольку долгое время проводишь в небольшом коллективе и в стеснённых условиях.

Эксперт считает, что всё это решаемо, но нужны технологические прорывы:

– Если научимся создавать электромагнитное поле вокруг космического корабля, то решится проблема с радиацией и отсутствием магнитного поля. Быть может, в будущем будут строить большие корабли, тогда вопрос дискомфорта, связанного с пребыванием в тесном коллективе, тоже отпадёт.

Основная проблема для учёных – отсутствие экспериментальных данных. Пока достоверно неизвестно, как может отразиться на живом организме длительный полёт за пределами радиационных поясов Земли.

– В 20-е годы планируем запустить биоспутник «Бион-М2» с животными, в основном мышами, на борту, который будет летать на высоте в тысячу километров. Для сравнения: МКС летает на высоте порядка 500 км, – говорит Волошин. – Благодаря этому опыту мы получим важные данные.

Во многих фантастических фильмах люди спокойно переносят перелёт при помощи криогенного сна:

– В реальности это решает только две проблемы – психологическую, да и корабль можно освободить от лишнего груза. При этом проблема воздействия радиации остаётся – ДНК будет разрушаться. Возникает и другой вопрос: а как мы вернём к жизни человека из криосна?

МАРС НЕ ГОДИТСЯ

Пока в обозримом пространстве лишь Марс чем-то напоминает нашу планету.

– На Земле есть места, где такая же температура, такое же атмосферное давление, как на Марсе, – говорит Волошин. – Но нам всё равно нужна будет база и система жизнеобеспечения хотя бы потому, что на Марсе нет такого магнитного поля, как у Земли, и пригодной для дыхания атмосферы, и есть радиация. То есть возникает большое количество технических и медико-биологических проблем. Но, думаю, через 50 лет мы сможем добраться и до Луны, и до Марса, построить там первые базы.

Как считает астрофизик Олег Кораблёв, жизнь на Марсе превратится в выживание:

– Это, наверное, единственное место в Солнечной системе, которое возможно приспособить для жизни. Для этого придётся устраивать защиту от радиации. Можно зарыться под землю, но это будет другое качество жизни, мягко говоря, по сравнению с тем, что есть сейчас. Купол, как в фантастических романах, поможет лишь удержать атмосферу, но не защитит от радиации.

ДВОЙНИК ЗЕМЛИ

Если «двойник Земли» всё-таки будет найден и туда когда-нибудь долетит корабль с живыми людьми на борту, проблемы всё равно останутся.

– Сохранятся ли у человека репродуктивные способности после полёта? – задаётся вопросом Волошин. – Теоретически мы можем перевезти на корабле яйцеклетки и сперматозоиды, поскольку существуют технологии для их длительного хранения. Но даже на Земле всё ещё остались проблемы с искусственным оплодо­творением. А что будет на чужой планете? Наконец, в случае с человеком для вынашивания ребёнка необходим материнский организм. И тут мы снова упираемся в вопрос: сохранится ли у человека такая способность после длительного пребывания в космосе. Но даже если предположить, что через сотни лет мы научимся создавать новых людей без участия материнского организма с помощью каких-нибудь инкубаторов, всё равно нужно будет кому-то воспитывать детей первые 5–10 лет, чтобы сформировать их сознание. И роботами тут не обойтись.

Первым людям на новой планете будет непросто и по многим другим причинам.

– Адаптационные возможности человека большие, но в пределах Земли, – говорит футуролог Сергей Малков. – Мы появились в Африке, потом добрались до Чукотки. Но на «двойнике Земли» условия могут сильно отличаться. Кроме того, колонизация – это почти военная операция. Надо будет решать вопросы безопасности. На протяжении поколений люди будут жить в условиях неблагоприятной внешней среды.