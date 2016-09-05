В Екатеринбурге состоялся традиционный забег на небоскрёб "Высоцкий". На марафонской дистанции победу одержал Иван Кузнецов, который признался, что побить рекорд ему помешала вода.

Для победы учителю физкультуры пришлось быстрее всех преодолеть 52 этажа – 1137 ступеней.

– Думал, будет очень тяжело, ножки были несвежие, – рассказывает Metro Иван. – Но всё прошло удачно. Хотя пришлось догонять других ребят – сразу трёх обошёл на дистанции. Хорошо, они не мешали, отходили в сторону.

Иван пробежал дистанцию за 4 минуты 48 секунд и едва не побил предыдущий рекорд, который принадлежит Евгению Маркову.

– Мне не хватило двух секунд – думаю, не побил рекорд из-за того, что решил глотнуть воды... Но в следующем году попробую исправиться!

Одержать победу Ивану помогла подготовка, он – мастер спорта по спортивной ходьбе. Правда, четыре года он уже не выступает на соревнованиях. В то же время, как считает Иван, совсем неподготовленным людям лучше на такую высоту не подниматься.

– Помню, встретил на небоскрёбе девушку, так она спросила: "Неужели вы все 52 этажа бежали? Это невозможно!" Конечно, если ты не подготовлен, лучше не бежать такое расстояние. Сначала хотя бы пешком забраться надо. Важно и ноги разработать как следует.

По словам Ивана, он был уверен, что после забега на небоскрёб у него возникнет головокружение.

– Я же не могу даже на качелях кататься – голова кружится, тошнит. Боялся, что на небоскрёбе тоже возникнут проблемы. Мой хороший товарищ Олег Харитонов, рекордсмен мира на 150 км, тоже участвовал в покорении небоскрёба. И сказал потом мне: "Кошмар, у меня слабый вестибюлярный аппарат, голова кружилась жутко". Но мне помог настрой, никакого головокружения!

Иван признался, что ходить по лестнице ему приходится регулярно – лифт дома часто ломается.

– Я живу на седьмом этаже, постоянно хожу пешком. Хотя, конечно, забраться на седьмой этаж – проще простого! (смеётся)