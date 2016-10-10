Фигурант громкого дела о гонках в Москве на "Гелендвагене" Виктор Усков на заседании Гагаринского суда Москвы рассказал, почему матерился, как предлагал пересечь две сплошные, и о своих проблемах с памятью.

По версии следствия, 22 мая 2016 года Маджидов, Шамсуаров и Усков на автомобиле Mercedes-Benz нарушали правила дорожного движения, когда находились на Ленинском проспекте в Москве, а также игнорировали требования сотрудников ДПС об остановке. " При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и транслировали её в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции", – сообщал СКР.

– Вечером 21 мая мы с друзьями отдыхали в клубе "Айкон", – приводит слова Ускова из зала суда корреспондент Metro. – Потом утром, 22 мая, мы поехали ставить машину на мойку в жилом комплексе "Воробьевы горы". Управлял машиной Маджидов, сзади сидели Мара, я и Руслан, спереди был ещё Мага. Я сидел за водителем, машина была тонированная, я особо не видел, что происходило.

Как рассказал Усков, увидев, что за "Гелендвагеном" едет полицейская машина, участники гонок решили бросить свой автомобиль и скрыться.

– Я сидел сзади и никак не мог повлиять на управление транспортом, – говорит Усков. – Бросив в парке машину, мы разошлись в разные стороны. Я просто шёл куда-то в строну, так как не знал, где нахожусь. Потом меня окрикнул сотрудник ДПС Яков. Он повёл меня к "Гелендвагену", где стояла Мара. Затем, если не ошибаюсь, подъехал ещё один сотрудник ДПС Алексей, который вёл себя достаточно агрессивно. Он достал из кобуры пистолет и ткнул мне им прямо в горло. Потом стали подъезжать ещё машины ДПС.

Усков подтвердил, что во время поездки на "Гелендвагене", в беседах с другими пассажирами, он использовал мат.

– Но цели кого-то оскорбить у меня не было, – подчеркнул подозреваемый.

– Вы сказали, что использовали в речи мат, но не хотели никого оскорбить. Зачем вы его использовали? – поинтересовался судья.

– Не знаю, это сложный вопрос. Он у меня проскакивает, как и у других людей, – ответил юноша

На вопрос судьи, хотели ли Усков спровоцировать сотрудников ДПС на погоню и манёвры, он ответил:

– Категорически нет.

В то же время Усков признался, что не знает, кто именно выложил в Сеть видеозаписи, сделанные в машине. А о том, что в Интернете появилась запись с гонок, он якобы узнал из новостей.

– Почему вы не помните некоторые обстоятельства того вечера? – поинтересовался у молодого человека прокурор.

– У меня проблемы с памятью, – ответил Усков.

Виктор Усков получил полтора года условно за кражу кабеля, поэтому судья особо остановился на признании молодого человека, желавшего развернуться через две сплошные.

– Вам принадлежат слова: давай разворачивайся через две сплошные? – спрашивает судья.

– Да, – отвечает Усков.

– Вы, условно осуждённый, и дали такой совет? Вы уверены, что человек, дающий такой совет, встал на путь исправления? – спрашивает судья

– Не знаю.

– "Ставьте лайки! Сейчас будет жара" – а это ваша фраза? – спрашивает судья

– Не знаю, – снова отвечает Усков.

Отметим, ранее мировой судья назначил 200 часов обязательных работ находившемуся за рулем "Гелендвагена" Маджидову за управление автомобилем лицом, не имеющим права управления транспортным средством. Кроме того, его лишили водительских прав на 4 месяца за выезд "на встречку" (часть 3 статьи 12.16 КоАП).