В Мытищах жестоко убит администратор торгового центра "ЭкоБазар" Денис – в минувшие выходные мужчину зарезал преступник, который сейчас ожидает психолого-психиатрической экспертизы.

– Я работала в "ЭкоБазаре", – рассказывает Metro Екатерина Галиева. – Денис был очень добрым и хорошим человеком. К нему на работу всегда приходила его жена с малышом, и Денис радовался, когда видел их, игрался с ребёнком. Только он создал семью – и тут такое! Кто бы мог подумать, что такой хороший человек уйдёт из жизни? Трудно представить, каково его родственникам сейчас, если даже чужие люди плачут!

По словам Екатерины, Денис был бесконфликтным человеком и вряд ли мог спровоцировать кого-то на убийство:

– Он всегда уважал мнение других, всегда был честным человеком! Он очень легко находил контакт с любыми людьми, иначе не стал бы администратором торгового центра.

По словам Екатерины, работники ТЦ видели, что убийца вёл себя неадекватно – якобы перед нападением он перекрестился, а кроме того, у него возникли слуховые галлюцинации.

Врач-психиатр Алексей Звездин рассказал Metro, по каким признакам можно понять, что человек неадекватен и опасен для общества.

– Такого человека выдают порывистые движения, он к чему-то прислушивается, озирается по сторонам, – говорит Звездин. – Крестится, отмахивается от чего-то, подпрыгивает, отскакивает от чего-то. Создаётся впечатление, что он видит какую-то помеху, которой нет, но он на неё реагирует. К такому человеку лучше не подходить. В торговом центре в такой ситуации лучше обратиться к администрации, показать на человека пальцем, после чего будет вызвана психиатрическая бригада. Есть 29 статья в законе о психиатрической помощи: "Опасен для окружающих", на её основании бригада имеет право госпитализировать человека, который ведёт себя неадекватно.

Эксперт отметил, что если неадекватный человек всё-таки проявляет агрессию, выхватывает нож, то лучше от него просто сбежать:

– Лучше с ним разорвать контакт – бежать, скрываться от него. Такие люди не поддаются уговорам, потому что движущая ими сила – внутри них самих. Что бы вокруг ни происходило – стреляют, либо кислоту на него вылили, он всё равно будет стремиться убить конкретного человека, просто потому, например, что ему "бог приказал".

Как сообщили Metro в пресс-службе СК РФ по Московской области, 9 октября подозреваемый в убийстве администратора ТЦ пришёл в торговые ряды овощного рынка и стал вести себя неадекватно. Администратор рынка попытался успокоить мужчину и сделал ему замечание. Тогда "подозреваемый нанёс ему удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался".

Преступник решил скрыться с места преступления и по дороге ударил ножом ещё двух человек – в настоящий момент их здоровью ничего не угрожает.

Полиция задержала подозреваемого – им оказался 29-летний мужчина, который не смог объяснить следователям, зачем он совершил преступление. Теперь ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу на предмет вменяемости, пока же подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.