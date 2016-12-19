19 декабря посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен в Анкаре во время открытия выставки. Политолог Икбаль Дюрре рассказал Metro, как убийство может повлиять на вновь налаживающиеся отношения России и Турции, а также о том, кто мог стоять за этим.

— В любом случае, мне кажется, что это большое и невосполнимое упущение со стороны турецких властей, потому что страна, где находится посол другого государства, в ответе за его жизнь. Поэтому так или иначе эта ситуация будет влиять на наши отношения, — отмечает эксперт. — Не думаю, что это будут такие же последствия, что и с подбитым самолётом. Но думаю, что при сегодняшнем преступлении те же силы задействованы. Цель такая же — осложнить российско-турецкие отношения. Все время, как только у нас отношения улучшаются, такие случаи происходят и так или иначе отрицательно влияют на развитие наших отношений.

Во время нападения посол находился без охраны, что показалось эксперту странным.

— Как мы поняли, посол был без охраны. Это тоже вопрос непонятный. Конечно, в ответе турецкие власти, но мы знаем, что многие страны предупреждают послов и их семьи, что Турция является небезопасной страной, и периодически их даже увозят или предупреждают, чтобы они не выходили из посольства. На эти вопросы нужны ответы, — сказал Дюрре.

Эксперт также назвал несколько возможных виновников и причину произошедшего в Анкаре теракта.

— Мне кажется, что это может быть связано с Фетхуллахом (Гюленом), который предпринимал попытки военного переворота прошлым летом. Мы знаем, что у Фетхуллаха очень много людей именно в рядах милиции или других спецслужб Турции. Может быть, виноват ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России). Следствие покажет. Но точно это связано, как преступник говорил перед инцидентом, с совместными действиями Турции и России в Алеппо, — заключил политолог.

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