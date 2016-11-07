Случай, поражающий своей жестокостью, произошёл в брюссельской коммуне Иксель. Там в минувшие выходные неизвестный вырвал глаза у 33-летнего выходца из Африки. Об этом в понедельник сообщает местное издание Het Laateste Nieuws.

На месте преступления полиция обнаружила оба вырванных у мужчины глаза.

Он остался жив благодаря случайному прохожему, который нашёл его в воскресенье около трёх часов ночи и вызвал скорую. Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии.

В настоящее время полиция устанавливает личность преступника, по факту случившегося проводится расследование.

Пострадавший также уже дал первые показания, но они не позволяют установить, кто мог совершить преступление. Стоит заметить, что мужчина отказался подавать в суд на своего обидчика.

Как полагают правоохранители, он мог стать жертвой разборок двух африканских банд, которые орудуют в бельгийской столице.



