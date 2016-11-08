Накануне вечером, 7 ноября, около 21.30 мужчина вызвал сам себе скорую помощь по мобильному телефону. По его словам, у него было огнестрельное ранение. Пострадавшего госпитализировали - состояние медики оценили как тяжёлое. Позднее, как передаёт АН "Оперативное прикрытие", стало известно, что мужчина был ранен в результате дорожного конфликта.

"Разборки на дорогах" у станции метро "Елизаровская" закончились для одного из участников конфликта серьёзной травмой: 30-летнего мужчину доставили в НИИ скорой помощи с огнестрельным ранением левого плеча и правого бедра.

По словам пациента, инцидент произошёл около семи вечера в понедельник. После конфликта на дороге в него выстрелил из пистолета незнакомый мужчина.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.