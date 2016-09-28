В рамках фестиваля «Золотая осень» площадку перед Музеем Отечественной войны 1812 года украсили резными тыквами. Часть из них надели на фонари, сделав съедобные абажуры, украшенные завораживающими узорами. А мастера карвинга (вырезания по овощам) превратили тыквы в загадочных зверей.

Замдиректора компании «Вьюговей» Татьяна Чернышёва рассказал Metro, что о бычно её сотрудники создают ледяные фигуры, но сейчас решили заняться тыквами.

«Все тыквы настоящие. Мы обработали их дезинфицирующим раствором, чтобы они не гнили, и покрыли водостойким лаком. Пока они отлично держатся, только те, что на фонариках, высыхают».