Тысячи тюремных работников устроили забастовку в Великобритании

Как сообщает издание Independent, тысячи тюремных работников в Великобритании не вышли на свою службу в этот вторник, чтобы присоединиться к забастовке, устроенной их профсоюзом. Причиной акции стали проблемы со здравоохранением и безопасностью.

Протест начался в Великобритании в прошлую полночь и был вызван целым рядом происшествий, среди которых предполагаемое убийство служащего, тюремный бунт и два побега заключенных.

Министерство Юстиции Великобритании негативно высказалось об акции, назвав её "необоснованной" и "незаконной".

Ассоциация тюремных служащих сообщает о том, что в протестах принимают участие более 10 тысяч человек.