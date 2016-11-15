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 Опубликовано : Сегодня 14:03

Тысячи тюремных работников устроили забастовку в Великобритании

  • Давид Абабеков

Акция протеста продлится весь сегодняшний день

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Как сообщает издание Independent, тысячи тюремных работников в Великобритании не вышли на свою службу в этот вторник, чтобы присоединиться к забастовке, устроенной их профсоюзом. Причиной акции стали проблемы со здравоохранением и безопасностью.

Протест начался в Великобритании в прошлую полночь и был вызван целым рядом происшествий, среди которых предполагаемое убийство служащего, тюремный бунт и два побега заключенных.

Министерство Юстиции Великобритании негативно высказалось об акции, назвав её "необоснованной" и "незаконной".

Ассоциация тюремных служащих сообщает о том, что в протестах принимают участие более 10 тысяч человек.

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