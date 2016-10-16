В центре Парижа прошли демонстрации с требованием отмены закона о разрешении однополых браков, сообщает Le Figaro.

По оценкам полиции возле Эйфелевой башни собрались около 24 тысяч протестующих. Организаторы утверждают, что на демонстрацию пришли 200 тысяч человек.

Не обошлось и без провокаций: демонстрантам пытались помешать полуобнаженные участницы феминистского движения Femen. Полицией было задержано шесть активисток.

Закон, разрешающий французским гражданам вступать в однополые браки, был принят в мае 2013 года.