Завершается 2016 год, и Twitter традиционно подводит его итоги – самые громкие события, тренды, твиты, которые больше всего обсуждались пользователями соцсети в этом году.
Все мировые события так или иначе отображаются в соцсетях. Одним из самых ярких в 2016-м стала Олимпиада в РИО. Она заняла первую строчку рейтинга "глобальные тренды-2016" в мире в Twitter. На втором месте - выборы в США. На третьем - игра PokemonGo. Также больше всего твитов было о футболе - на четвертом месте ЧЕ-2016, затем светская хроника - "Оскар-2016". Вторая половина рейтинга мировых трендов начинается с Brexit - референдума о выходе Великобритании из ЕС.
- # Rio2016 - Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
- # Election2016 - выборы президента США
- # PokemonGo - запуск одноименной игры для мобильных платформ
- # Euro2016 - Чемпионат Европы по футболу 2016 года
- # Oscars - церемония вручения кинопремии “Оскар”
- # Brexit - референдум о выходе Великобритании из ЕС
- # BlackLivesMatter - движение против насилия в отношении чернокожего населения
- # Trump - Дональд Трамп
- # RIP - “Покойся с миром”, кончина известных людей
- # GameofThrones - шестой сезон телесериала “Игра престолов”
В России крупнейшие мировые и локальные спортивные и политические события также задавали основной тон обсуждений и диалогов в Twitter.
В самые популярные тренды Twitter в России в 2016 году в категории “Новости и события" попали День Победы, выборы-2016, новости о Сирии, поздравления с 8 марта и тот же британский референдум brexit.
Самыми популярными персонами в Twitter у россиян были Путин (1-е место), Трамп (3-е) и МИД-овские Cергей Лавров и Мария Захарова (4-е и 5-е). Вторую строчку занял актер Алан Рикман, точнее, реакция блогеров в Twitter на его смерть и хэште г #RipAlanRickman.
В категории “Спорт”:
1. #Euro2016 - Чемпионат Европы по футболу 2016 года
2. #Rio2016 - Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
3. #Футбол
4. #РоссияУэльс - поражение России от Уэльса на Евро-2016 со счетом 0:3, по итогам которого национальная сборная покинула турнир, заняв последнее место в отборочной группе
5. #ЧМ2016 - чемпионаты мира по хоккею и футзалу 2016 года
В категории “Телешоу":
1. #Eurovision – Евровидение 2016
2. #Oscars – церемония вручения кинопремий «Оскар»
3. #ТанцыНаТНТ
4. #ВечернийУргант
5. #ГолосДети
В категории “Кино и сериалы”:
1. #GameofThrones - Телесериал “Игра престолов”
2. #Teenwolf - Сериал “Волчонок”
3. #Suicidesquad - фильм “Отряд самоубийц”
4. #Deadpool - фильм “Дэдпул”
5. #Kinopoisk - сайт “Кинопоиск”
В категории “Музыка”:
1. #OneDirection - группа One Direction
2. #IHeartAwards - церемония вручения музыкальных премий iHeartRadio Music Awards
3. #TwentyOnePilots - американский дуэт Twenty One Pilots
4. #LoveBTS - корейская хип-хоп группа Bangtan Boys
5. #Jimin - корейский исполнитель Jimin
Пять самых популярных обсуждаемых событий в российском Twitter в 2016 году (по показателю “количество твитов за одну минуту, Tweets per minute - TPM):
1. 14 мая 2016 года, 22:39 UTC - объявление о победе Украины в финале “Евровидения”-2016, в котором Сергей Лазарев занял третье место
2. 29 февраля 2016 года, 04:57 UTC - вручение статуэтки “Оскар” за лучшую мужскую роль Леонардо ди Каприо
3. 26 июля 2016 года, 08:58 UTC - последние минуты перед завершением голосования в первом российском конкурсе #TwitterStars, по итогам которого два популярных российских видеоблогера Катя Клэпп и Брайан Мапс получили персональные эмодзи.
4. 11 июня 2016 года, 20:47 UTC - Гол Василия Березуцкого в ворота сборной Англии, установивший счет 1:1 в первом матче национальной сборной на Евро-2016.
5. 10 июля 2016 года, 21:19 00:19 UTC - Гол Антонио Эдера в ворота сборной Франции в добавленное время, благодаря которому Португалия выиграла Евро-2016.
В 2016 году больше всего ретвитов в мире получили следующие твиты:
https://twitter.com/Rubiu5/statuses/767105707212677120 - 1,38 млн ретвитов и 1 млн лайков
Испанский геймер El Rubius ведет 7-й по количеству подписчиков канал на YouTube. Он запустил конкурс для своих фанатов, которые, сделав ретвит, могли получить призы - игровую консоль или лимон. В итоге в конкурсе участвовали не только пользователи в Испании, но и по всему миру. Этот факт в полной мере отразил растущую популярность игровых блогеров и темы компьютерных игр в Twitter в 2016 году.
https://twitter.com/Harry_Styles/statuses/694229236677120000 - 706 тыс. ретвитов и 986 тыс. лайков
Гарри Стайл, бывший участник группы One Direction, этим твитом отметил свое 22-летие и одновременно обыграл строчку из песни Тэйлор Свифт.
https://twitter.com/HillaryClinton/statuses/796394920051441664 – 635 тыс. ретвитов и млн лайков
Твит, который Хиллари Клинтон написала после того, как потерпела поражение в президентской гонке.