Завершается 2016 год, и Twitter традиционно подводит его итоги – самые громкие события, тренды, твиты, которые больше всего обсуждались пользователями соцсети в этом году.

Все мировые события так или иначе отображаются в соцсетях. Одним из самых ярких в 2016-м стала Олимпиада в РИО. Она заняла первую строчку рейтинга "глобальные тренды-2016" в мире в Twitter. На втором месте - выборы в США. На третьем - игра PokemonGo. Также больше всего твитов было о футболе - на четвертом месте ЧЕ-2016, затем светская хроника - "Оскар-2016". Вторая половина рейтинга мировых трендов начинается с Brexit - референдума о выходе Великобритании из ЕС. 

Главными глобальными трендами в 2016 году стали:
  1. # Rio2016 - Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
  2. # Election2016 - выборы президента США
  3. # PokemonGo - запуск одноименной игры для мобильных платформ
  4. # Euro2016 - Чемпионат Европы по футболу 2016 года
  5. # Oscars - церемония вручения кинопремии “Оскар”
  6. # Brexit - референдум о выходе Великобритании из ЕС
  7. # BlackLivesMatter - движение против насилия в отношении чернокожего населения
  8. # Trump - Дональд Трамп
  9. # RIP - “Покойся с миром”, кончина известных людей
  10. # GameofThrones - шестой сезон телесериала “Игра престолов”

В России крупнейшие мировые и локальные спортивные и политические события также задавали основной тон обсуждений и диалогов в Twitter.

В самые популярные тренды Twitter в России в 2016 году в категории “Новости и события" попали День Победы, выборы-2016, новости о Сирии, поздравления с 8 марта и тот же британский референдум brexit.

Самыми популярными персонами в Twitter у россиян были Путин (1-е место), Трамп (3-е) и МИД-овские Cергей Лавров и Мария Захарова (4-е и 5-е). Вторую строчку занял актер Алан Рикман, точнее, реакция блогеров в Twitter на его смерть и хэште г  #RipAlanRickman.

Самые популярные тренды в России в 2016 году:

В категории “Спорт”:

1.      #Euro2016 - Чемпионат Европы по футболу 2016 года

2.      #Rio2016 - Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро

3.      #Футбол

4.      #РоссияУэльс - поражение России от Уэльса на Евро-2016 со счетом 0:3, по итогам которого национальная сборная покинула турнир, заняв последнее место в отборочной группе

5.      #ЧМ2016 - чемпионаты мира по хоккею и футзалу 2016 года

В категории “Телешоу":

1.      #Eurovision – Евровидение 2016

2.      #Oscars – церемония вручения кинопремий «Оскар»

3.      #ТанцыНаТНТ

4.      #ВечернийУргант

5.      #ГолосДети

В категории “Кино и сериалы”:

1.      #GameofThrones - Телесериал “Игра престолов”

2.      #Teenwolf - Сериал “Волчонок”

3.      #Suicidesquad - фильм “Отряд самоубийц”

4.      #Deadpool - фильм “Дэдпул”

5.      #Kinopoisk - сайт “Кинопоиск”

В категории “Музыка”:
1.      #OneDirection - группа One Direction

2.      #IHeartAwards - церемония вручения музыкальных премий iHeartRadio Music Awards

3.      #TwentyOnePilots - американский дуэт Twenty One Pilots

4.      #LoveBTS - корейская хип-хоп группа Bangtan Boys

5.      #Jimin - корейский исполнитель Jimin

Пять самых популярных обсуждаемых событий в российском Twitter в 2016 году (по показателю “количество твитов за одну минуту, Tweets per minute - TPM):

1.    14 мая 2016 года, 22:39 UTC - объявление о победе Украины в финале “Евровидения”-2016, в котором Сергей Лазарев занял третье место

2.    29 февраля 2016 года, 04:57 UTC - вручение статуэтки “Оскар” за лучшую мужскую роль Леонардо ди Каприо

3.    26 июля 2016 года, 08:58 UTC - последние минуты перед завершением голосования в первом российском конкурсе #TwitterStars, по итогам которого два популярных российских видеоблогера Катя Клэпп и Брайан Мапс получили персональные эмодзи.

4.    11 июня 2016 года, 20:47 UTC - Гол Василия Березуцкого в ворота сборной Англии, установивший счет 1:1 в первом матче национальной сборной на Евро-2016.

5.    10 июля 2016 года, 21:19 00:19 UTC  - Гол Антонио Эдера в ворота сборной Франции в  добавленное время, благодаря которому Португалия выиграла Евро-2016.

Итоги 2016 года по версии Twitter:

В 2016 году больше всего ретвитов в мире получили следующие твиты:

https://twitter.com/Rubiu5/statuses/767105707212677120 - 1,38 млн ретвитов и 1 млн лайков

Испанский геймер El Rubius ведет 7-й по количеству подписчиков канал на YouTube. Он запустил конкурс для своих фанатов, которые, сделав ретвит, могли получить призы - игровую консоль или лимон. В итоге в конкурсе участвовали не только пользователи в Испании, но и по всему миру. Этот факт в полной мере отразил растущую популярность игровых блогеров и темы компьютерных игр в Twitter в 2016 году.

https://twitter.com/Harry_Styles/statuses/694229236677120000 - 706 тыс. ретвитов и 986 тыс. лайков

Гарри Стайл, бывший участник группы One Direction, этим твитом отметил свое 22-летие и одновременно обыграл строчку из песни Тэйлор Свифт.

https://twitter.com/HillaryClinton/statuses/796394920051441664 – 635 тыс. ретвитов и млн лайков

Твит, который Хиллари Клинтон написала после того, как потерпела поражение в президентской гонке.