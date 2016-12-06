Завершается 2016 год, и Twitter традиционно подводит его итоги – самые громкие события, тренды, твиты, которые больше всего обсуждались пользователями соцсети в этом году.

Все мировые события так или иначе отображаются в соцсетях. Одним из самых ярких в 2016-м стала Олимпиада в РИО. Она заняла первую строчку рейтинга "глобальные тренды-2016" в мире в Twitter. На втором месте - выборы в США. На третьем - игра PokemonGo. Также больше всего твитов было о футболе - на четвертом месте ЧЕ-2016, затем светская хроника - "Оскар-2016". Вторая половина рейтинга мировых трендов начинается с Brexit - референдума о выходе Великобритании из ЕС.

Главными глобальными трендами в 2016 году стали: # Rio2016 - Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро # Election2016 - выборы президента США # PokemonGo - запуск одноименной игры для мобильных платформ # Euro2016 - Чемпионат Европы по футболу 2016 года # Oscars - церемония вручения кинопремии “Оскар” # Brexit - референдум о выходе Великобритании из ЕС # BlackLivesMatter - движение против насилия в отношении чернокожего населения # Trump - Дональд Трамп # RIP - “Покойся с миром”, кончина известных людей # GameofThrones - шестой сезон телесериала “Игра престолов”

В России крупнейшие мировые и локальные спортивные и политические события также задавали основной тон обсуждений и диалогов в Twitter.

В самые популярные тренды Twitter в России в 2016 году в категории “Новости и события" попали День Победы, выборы-2016, новости о Сирии, поздравления с 8 марта и тот же британский референдум brexit.

Самыми популярными персонами в Twitter у россиян были Путин (1-е место), Трамп (3-е) и МИД-овские Cергей Лавров и Мария Захарова (4-е и 5-е). Вторую строчку занял актер Алан Рикман, точнее, реакция блогеров в Twitter на его смерть и хэште г #RipAlanRickman.

Самые популярные тренды в России в 2016 году: В категории “Спорт”: 1. #Euro2016 - Чемпионат Европы по футболу 2016 года 2. #Rio2016 - Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 3. #Футбол 4. #РоссияУэльс - поражение России от Уэльса на Евро-2016 со счетом 0:3, по итогам которого национальная сборная покинула турнир, заняв последнее место в отборочной группе 5. #ЧМ2016 - чемпионаты мира по хоккею и футзалу 2016 года В категории “Телешоу": 1. #Eurovision – Евровидение 2016 2. #Oscars – церемония вручения кинопремий «Оскар» 3. #ТанцыНаТНТ 4. #ВечернийУргант 5. #ГолосДети В категории “Кино и сериалы”: 1. #GameofThrones - Телесериал “Игра престолов” 2. #Teenwolf - Сериал “Волчонок” 3. #Suicidesquad - фильм “Отряд самоубийц” 4. #Deadpool - фильм “Дэдпул” 5. #Kinopoisk - сайт “Кинопоиск” В категории “Музыка”:

1. #OneDirection - группа One Direction 2. #IHeartAwards - церемония вручения музыкальных премий iHeartRadio Music Awards 3. #TwentyOnePilots - американский дуэт Twenty One Pilots 4. #LoveBTS - корейская хип-хоп группа Bangtan Boys 5. #Jimin - корейский исполнитель Jimin

Пять самых популярных обсуждаемых событий в российском Twitter в 2016 году (по показателю “количество твитов за одну минуту, Tweets per minute - TPM):

1. 14 мая 2016 года, 22:39 UTC - объявление о победе Украины в финале “Евровидения”-2016, в котором Сергей Лазарев занял третье место

2. 29 февраля 2016 года, 04:57 UTC - вручение статуэтки “Оскар” за лучшую мужскую роль Леонардо ди Каприо

3. 26 июля 2016 года, 08:58 UTC - последние минуты перед завершением голосования в первом российском конкурсе #TwitterStars, по итогам которого два популярных российских видеоблогера Катя Клэпп и Брайан Мапс получили персональные эмодзи.

4. 11 июня 2016 года, 20:47 UTC - Гол Василия Березуцкого в ворота сборной Англии, установивший счет 1:1 в первом матче национальной сборной на Евро-2016.

5. 10 июля 2016 года, 21:19 00:19 UTC - Гол Антонио Эдера в ворота сборной Франции в добавленное время, благодаря которому Португалия выиграла Евро-2016.