Две тысячи штук брусчатки Дворцовой площади было унесено туристами на сувениры на память о Петербурге. Об этом рассказали в комитете по благоустройству Смольного. Дорожники будут восстанавливать утраченные фрагменты брусчатки Дворцовой. Работы выполнят специалисты предприятия «Центр».

- За сезон туристы разобрали на сувениры свыше 20 квадратных метров или 2000 штук брусчатки на Дворцовой, - рассказали в Смольном, - Каждый брусок имеет размеры приблизительно 10 куб. см. Иногда оказавшийся неожиданно тяжелым «сувенир» туристы оставляют тут же, на площади.



В Смольном поясняют, что гости северной столицы будут разочарованы - ведь они увозят к себе домой вовсе не "кусок истории" Петербурга.

- Туристы ошибочно полагают, что брусчатка украсила Дворцовую площадь во времена Екатерины II и сама по себе является историческим экспонатом. На самом деле, нынешняя брусчатка появилась на Дворцовой в 1977 году. Ею заменили асфальт, уложенный в 1932 году. Исторически Дворцовая площадь была замощена булыжником.

Добавим, на Дворцовой площади используется брусчатка из карельского габбродиабаза (это вулканическая порода, близкая по составку к базальту), а также серый и розовый гранит из Ленобласти. Брусчаткой уложено 1,7 га на Дворцовой площади, на 1,1 га лежат гранитные плиты, в асфальт одета проезжая часть – 4,3 га.