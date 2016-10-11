Турецкие фрукты возвращаются в Россию

Российский президент Владимир Путин заявил, что правительство решило допустить на отечественный рынок турецкие сельскохозяйственные товары. Об этом он сообщил сразу после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин пояснил, что это взаимовыгодное решение по цитрусовым и косточковым фруктам, передает ТАСС.

"Наше сельское хозяйство не производит таких продуктов, а поступление на рынок турецких может привести – и мы на это рассчитываем – к снижению цен на них", – уточнил Владимир Путин.

Теперь российские эксперты должны проверить турецкие компании, которые захотят вернуться на наш рынок. Точные сроки начала поставок пока не сообщаются.

Напомним, запреты последовали после событий ноября 2015 года. Тогда турецкие ВВС сбили наш бомбардировщик Су-24, который совершал боевой вылет над территорией Сирии.