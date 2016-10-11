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 Опубликовано : Сегодня 08:37

Турецкие фрукты возвращаются в Россию

  • Татьяна Иванова

Владимир Путин разрешил импорт персиков, слив и мандаринов

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Российский президент Владимир Путин заявил, что правительство решило допустить на отечественный рынок турецкие сельскохозяйственные товары. Об этом он сообщил сразу после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

Путин пояснил, что это взаимовыгодное решение по цитрусовым и косточковым фруктам, передает ТАСС. 

"Наше сельское хозяйство не производит таких продуктов, а поступление на рынок турецких может привести – и мы на это рассчитываем – к снижению цен на них", – уточнил Владимир Путин.

Теперь российские эксперты должны проверить турецкие компании, которые захотят вернуться на наш рынок. Точные сроки начала поставок пока не сообщаются.

Напомним, запреты последовали после событий ноября 2015 года. Тогда турецкие ВВС сбили наш бомбардировщик Су-24, который совершал боевой вылет над территорией Сирии.

Справка

  • В январе 2016 года был введен запрет на поставки целого ряда овощей и фруктов из Турции.
  • Весной этого же года Россельхознадзор запретил ввоз новых категорий турецких сельхозтоваров. Причина – несоответствие фитосанитарным нормам. Под запрет уже попали перец, салаты латук и айсберг, гранаты, баклажаны, кабачки и тыквы.
  • Также запрещенными стали апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника. 
  • Среди овощей – томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи, репчатый лук.
  • Другая сельхозпродукция –  замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур.

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