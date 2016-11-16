В Петербурге международный фестиваль современной хореографии "CONTEXT. Диана Вишнёва" пройдёт с 17 по 19 ноября. В программу войдут показы фильмов о лучших современных хореографах и великих танцовщиках, открытый урок Национальной школы балета Канады в Академии танца Бориса Эйфмана. Завершится фестиваль гала-концертом в Мариинском театре 19 ноября.

Как рассказала арт-директор фестиваля Диана Вишнёва, она рада, что "CONTEXT" расширяет свою географию и в этом году впервые пройдёт в её родном Петербурге. По её словам, одним из главных событий фестиваля станет приезд выдающихся хореографов Матса Эка и Аны Лагуна.

Все три дня - с 17 по 19 ноября - в кинотеатре "Англетер" пройдут показы фильмов о современной хореографии. Так, например, 18 ноября в 21.00 состоится показ фильма-балета Матса Эка «Место», созданного для Михаила Барышникова и Аны Лагуна и снятого в режиме трансляции. Широкой аудитории представят документальную картину о Матсе Эке «Матс Эк — Хореограф» (18 ноября, 20.00), фильм «Перезагрузка» (17 ноября, 20.00) об известном хореографе и танцовщике Бенджамине Мильпье в период его становления директором балетной труппы Парижской оперы. 19 ноября покажут фильм «Мистер Гага» об Охаде Нахарине, звезде современной хореографии и художественном руководителе танцевальной труппы Батшева.

Образовательный блок CONTEXT в Петербурге будет представлен открытым уроком Национальной школы балета Канады в Академии танца Бориса Эйфмана.

Ключевым событием фестиваля станет гала-закрытие в Мариинском театре 19 ноября. На сцене выступит голландская труппа Introdans, Национальная школа балета Канады, Alonzo King LINES Ballet, а также Ана Лагуна и Иван Ауцели в постановке Матса Эка. Особое выступление готовит и сама Диана Вишнёва вместе с французской балериной Орели Дюпон.