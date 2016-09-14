Фильм ужасов "Могила" французского производства про каннибала-феминистку получился действительно пугающим. После показа картины на фестивале в Торонто для некоторых зрителей пришлось вызвать скорую помощь. Они потеряли сознание. Об этом сообщает Hollywood Reporter. Однако точное число лишившихся чувств людей не называется.

"Пришлось вызвать скорую, поскольку фильм оказался слишком пугающим для некоторых", - сказал представитель кинотеатра.

Фильм привлёк внимание общественности после того, как получил приз ФИПРЕСИ на Каннском фестивале в мае этого года.

Картина "Могила" стала дебютной работой режиссёра Джулии Дюкорно. Триллер рассказывает историю о девушке, которая любит плоть во всех смыслах этого слова.