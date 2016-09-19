Уже во вторник, 20 сентября, в кассах Петербургского метрополитена появятся электронные карты «Подорожник» с оформлением, посвященным 90-летию автобусного сообщения в Ленинграде-Петербурге. Тираж носителей ограничен.

- На билетах появится изображение одного из первых автобусов, вышедших на линию в городе осенью 1926 года, - пояснили в пресс-службе ГУП "Санк-Петербургский метрополитен".

Карты с новым дизайном будут доступны во всех кассах станций метрополитена.

В этот же день, 20 сентября, в продажу поступит «Подорожник» с дизайном Всемирного дня без автомобиля. Комитет по транспорту и СПб ГКУ «Организатор перевозок» выпустят в реализацию 2 варианта электронных билетов «Подорожник», дизайн которых разработан с использованием официальной символики Европейской недели мобильности и Всемирного дня без автомобиля.