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Трамп рассказал о планах на первые 100 дней президентства

  • Ольга Захарец

Избранный президент США опубликовал видеообращение

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Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал видеообращение с планом реформ на ближайшие 100 дней на посту главы государства. Об этом во вторник сообщает РИА Новости.

Заявленные предложения практически повторяют тезисы предвыборной программы Трампа и касаются торговых соглашений, энергетики, миграции, национальной безопасности, госуправления.

В основе реформ лежит принцип "Америка на первом месте". Их реализация, уверен Трамп, поможет "снова сделать Америку великой" и "возродить средний класс" страны.

Практически все его реформы направлены на увеличение рабочих мест в стране. Но обо всём по порядку.


 

Америка должна выйти из Транстихоокеанского партнёрства (ТТП)

– Я собираюсь выпустить уведомление о намерении выйти из Транстихоокеанского партнёрства — потенциальной катастрофы для нашей страны. Вместо этого мы будем вести переговоры о честных двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и производство назад в Америку, — заявил Трамп.

Отмена ограничений на производство углеводородов, включая шельфовые месторождения

– Я отменю ограничения, убивающие рабочие места, в области производства энергии в Америке, включая энергоресурсы на шельфе и уголь, создав миллионы высокооплачиваемых рабочих мест. Это то, чего мы хотим, то, чего мы ждём, — сказал Трамп.

Военные будут обеспечивать безопасность "жизненно важной инфраструктуры"

– Я попрошу министерство обороны и председателя объединённого комитета начальников штабов разработать всеобъемлющий план для защиты жизненно важной инфраструктуры Америки от кибератак и всех других атак, — сказал президент. При этом, политик не уточнил, что именно будет включать в себя этот план.

Расследование миграционного законодательства и борьба с нелегальной миграцией

– Я дам указание министерству труда расследовать все нарушения визовых программ, которые подрывают (положение) американских работников, — заявил республиканец. При этом один из главных тезисов предвыборной кампании Трампа — о строительстве стены на границе с Мексикой — не нашёл отражения в его обращении.

 

Ограничения для официальных лиц на лоббистскую деятельность

– В качестве части нашего плана "Осуши болото" мы введём пятилетний запрет для чиновников становиться лоббистами после ухода из администрации (США), и пожизненный запрет для чиновников лоббировать от имени иностранных правительств, — заявил Трамп.

Кроме того, он отметил, что будет добиваться такого порядка, при котором принятие одного регулирующего акта влечёт за собой отмену двух других нормативов.

В заключение своего обращения избранный президент Дональд Трамп пообещал "в ближайшие дни" предоставить больше информации о своих планах на посту президента.

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января 2017 года.

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