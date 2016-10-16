Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп призвал сдать тест на допинг перед третьими президентскими дебатами, сообщает The Hill.

Миллиардер заявил об этом во время выступления в штате Нью-Гемпшир. Сравнив кандидатов в президенты с атлетами, Трамп подчеркнул необходимость теста на допинг. По его словам, пройти обследование должны он и его соперница от демократов экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Трамп объяснил свое предложение подозрительным состоянием Клинтон во время последних дебатов.

- В начале последних дебатов она была готова идти в бой, но в конце ее вид будто говорил "ох, заберите меня", — добавил он, имитируя соперницу.

Миллиардер выразил полную готовность сдать тест на допинг вместе с Клинтон.

Стоит отметить, что Трамп не в первый раз подвергает сомнению способность Хиллари Клинтон быть президентом США. По его словам, у нее недостаточно для этого физических сил.