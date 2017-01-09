Новый глава Белого дома Дональд Трамп решил отказать от услуг бессменного диктора инаугураций президентов США Чарльз Бротнам и выбрал нового ведущего, который будет работать на торжественном мероприятии 20 января, сообщает ABC7 News. Его место займёт радиоведущим Стив Рэй.

Как отмечает издание, 89-летний Чарльз Бротнам был голосом инаугурации 11 американских президентов с 1957 года. Когда ему сообщили о том, что отказываются от его услуг, он как раз был в процессе подготовки к инаугурации Дональда Трампа. Решение нового президента, по его словам, "разбило ему сердце".

"Я делал это на протяжении 60 лет. Я был уничтожен", — цитирует издание реакцию Бротнама.

В тоже время переходная команда Трампа решила отметить заслуги Бротнама, присудив ему звание почетного председателя дикторов. Стив Рэй также отметил вклад своего коллеги, заявив, что "Чарли незаменимый. Он абсолютная легенда".

Несмотря на всё это Бротнам уже заявил, что в связи с произошедшим он не уверен, будет ли принимать участие в церемонии в этом году.