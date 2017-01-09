Трамп назвал Мэрил Стрип одной из самых переоценённых актрис в Голливуде

Избранный президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на легендарную актрису Мэрил Стрип, которая во время своей речи на церемонии вручения "Золотого глобуса" 2017 задела будущего лидера Соединённых Штатов.

"Мэрил Стрип, одна из самых переоценённых актрис Голливуда, не знает меня, но всё же атаковала прошлой ночью во время "Золотого глобуса". Она — подлиза Хиллари, которая крупно проиграла. В сотый раз повторяю, что никогда не насмехался над репортёром с инвалидностью, а просто показал его пресмыкание, продемонстрированное им при смене своего мнения в материале 16-летней давности, просто чтобы выставить меня плохим. Всего лишь ещё больше несправедливого медиа!" — написал Трамп с своём профиле в Twitter.