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Трамп назвал Мэрил Стрип одной из самых переоценённых актрис в Голливуде

  • Давид Абабеков

Ещё один ответ будущего главы США на слова культовой актрисы

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Избранный президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на легендарную актрису Мэрил Стрип, которая во время своей речи на церемонии вручения "Золотого глобуса" 2017 задела будущего лидера Соединённых Штатов.

"Мэрил Стрип, одна из самых переоценённых актрис Голливуда, не знает меня, но всё же атаковала прошлой ночью во время "Золотого глобуса". Она — подлиза Хиллари, которая крупно проиграла. В сотый раз повторяю, что никогда не насмехался над репортёром с инвалидностью, а просто показал его пресмыкание, продемонстрированное им при смене своего мнения в материале 16-летней давности, просто чтобы выставить меня плохим. Всего лишь ещё больше несправедливого медиа!" — написал Трамп с своём профиле в Twitter.

Напомним, что во время речи на церемонии вручения "Золотого глобуса" актриса Мэрил Стрип вспомнила выступление Трампа, когда он спародировал репортёра The New York Times с инвалидностью. Звезда кино отметила, что этот "перформанс" поразил её и в нём не было ничего хорошего.

— Моё сердце разбилось, когда я это увидела. И я до сих пор не могу забыть то выступление, так как оно произошло не в фильме, а в жизни, — призналась легендарная актриса.

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