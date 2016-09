Президентская избирательная кампания в США в 2016-м рискует стать самой странной и противоречивой в истории. Во всяком случае, у местных политологов и журналистов сомнений не осталось. Дональд Трамп и Хиллари Клинтон – кандидаты с самыми высокими антирейтингами за сотню лет. И им придётся разыграть билет в Белый дом между собой.

– Общество расколото, многие люди напуганы и потеряли ориентир, – рассказала Морин Дауд, колумнист The New York Times, на презентации своей книги The Year of Voting Dangerously в Вашингтоне. – Проблемы в экономике, безработица, зарплаты – у них есть повод злиться. От нынешней политики они устали. Эти люди – лёгкая добыча для Трампа.

Республиканский кандидат, допускающий расистские и сексистские высказывания, рушит все политические нормы, продолжает Джесси Айзингер, автор журналистских расследований в ProPublica.

– Никто не может представить, что случится, если он станет президентом, – отмечает Айзингер. – Немыслимо. Он, на мой взгляд, абсолютно некомпетентен.

Дауд согласна: менее подходящую фигуру на роль президента США трудно представить.

– Но он король рынка недвижимости, прирождённый продавец. И он продаёт себя избирателям. Говорит в нужный момент то, чего от него ждёт его аудитория, при этом не считаясь с идеологией Республиканской партии.

В итоге популизм Трампа достиг невиданных в американской политике высот, а способность выдавать желаемое за действительное превратилась в его фирменную черту. Журналисты одной из крупнейших газет в США завели блог, в котором во время выступлений кандидата проверяют факты в реальном времени и тут же доносят до читателей, что из его слов правда, а что ложь.

Хиллари Клинтон, экс-госсекретарь США и жена бывшего президента, впрочем, подходит на эту работу не больше, чем её оппонент, говорят Айзингер и Дауд.

– Её серьёзные минусы –скрытность, паранойя, постоянный уход в защиту, – считает Дауд.

Рейтинги же тем временем продолжают колебаться в обе стороны. Опросы дают небольшой перевес Клинтон, который с высокой долей вероятности приведёт её в Белый дом.

– Нужно понимать, что Хиллари – это всего лишь компромисс. Она стандартный демократ. Отличия от Обамы в политике будут несущественными, – объясняет Айзингер. – И более широкая поддержка вовсе не означает, что она идеальна. Но всё же адекватнее, чем оппонент.

– Своими высказываниями и поведением Трамп сразу оттолкнул этнические и социальные группы – чернокожее население, испаноговорящих жителей США, женщин, – подытоживает Дауд. – Он вышел из-под контроля. Хиллари для них – единственный человек, стоящий на пути Трампа в Белый дом.